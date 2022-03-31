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وزير الري يبحث مع سفير بوروندي تفعيل اتفاقية التعاون الفني

11:37 ص الخميس 31 مارس 2022
وزير الري يبحث مع سفير بوروندي تفعيل اتفاقية التعاون الفني

خلال اللقاء

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كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالسفير شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن السفارة البوروندى، لمناقشة تفعيل اتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

وقال وزير الري، أن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندي لإعداد دراسات فنية في مجالات (إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار - إنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى فى بوروندى - دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندى).

وتم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضي للتباحث حول سبل تفعيل اتفاقية التعاون الفني، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندى، إذ تم الإتفاق على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة الإجراءات القادمة.

وفي ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندى للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، فقد أشار الدكتور عبدالعاطي لوجود 10 متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في برنامجين تدريبيين بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

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