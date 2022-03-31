"الوزير" يبحث مع وفود 10 شركات بريطانية الفرص الاستثمارية بالنقل

القاهرة - أ ش أ:

بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع وفود 10 شركات بريطانية متخصصة في مجال الطرق والبنية التحتية والاستشارات الهندسية والطاقة والبيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل، وذلك بحضور ممثلي الغرفة المصرية البريطانية ورؤساء هيئات (النقل البحري والسكك الحديدية والأنفاق).

واستعرض عدد من الشركات البريطانية منها ( SRS للسكك الحديدية و Gleeds وهي شركة استشارية مستقلة في مجال العقارات والبناء..و Acteon العاملة في مجال النقل البحري ومجموعة ASGC المتخصصة في الإنشاءات و Mott McDonald المتخصصة في الاستشارات والتي تعمل في البنية التحتية الذكية والإدارة الهندسية للطرق السريعة والجسور ، والموانئ ، وتخطيط النقل ، والأنفاق و IT Transport المتخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات و احتياجات النقل والبنية التحتية)، نبذة عن مجال تخصصها وإمكاناتها الفنية وخبراتها السابقة في العمل في السوق الأوروبي والدولي.. كما أبدت تلك الشركات رغبتها في التعاون مع وزارة النقل المصرية في مجالات النقل المختلفة كل في تخصصها، خاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع.

ومن جانبه أكد وزير النقل، أن هناك تعاونا كبيرا مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النقل مثل (سيمينز والستوم وتاليس وهيرنكنشت).. وغيرها من الشركات العالمية، مضيفا أن وزارة النقل خلال الفترة الماضية استقبلت وفود شركات عالمية من ألمانيا وفرنسا أبدت اهتماما كبيرا بالتعاون المشترك في شتى مجالات النقل، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، ومجال النقل في مصر يشهد طفرة هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذا القطاع به العديد من الفرص الاستثمارية.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن هناك تعاون حالي مع بعض الشركات والمؤسسات البريطانية فمشروع المونوريل يتم تصنيعه في مدينة ديربي بلندن وبتمويل من هيئة تنمية الصادارت البريطانية، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانية في كافة مجالات النقل ومنها السكك الحديدية، خاصة وأن السكك الحديدية البريطانية هي أول سكك حديد في العالم وتليها السكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، من الممكن أن تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك مثل إدارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع.

وأوضح الوزير أن هناك جوانب أخرى يمكن التعاون المشترك خلالها، تتمثل في مجالات النقل البحري عن طريق إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع وإنشاء السفن التجارية، وكذلك مجال الموانئ الجافة الذي يضم العديد من من الفرص الاستثمارية، خاصة وأن مصر تنشىء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة للمساهمة في زيادة حركة التداول و التجارة في الموانئ البحرية، مضيفاً أن إنشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وكافة وسائل النقل، من الممكن أن يشكل مجالا مهما للتعاون المستقبلي.

وفي نهايه الاجتماع أشار وزير النقل إلى عقد لقاءات مكثفة بين وفود الشركات البريطانية والمختصين في وزارة النقل وهيئاتها التابعة لبحث أوجه التعاون المستقبلي حسب أولويات وزارة النقل.