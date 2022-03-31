قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لصالح السلع التموينية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، 31 مارس 2022، قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2022، بشأن تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وجاء في نص القرار:" تخصص المساحات المبنية فيما بعد، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لاستخدامها في الأغراض المبينة قرين كل منها.

مساحة 4.4 فدان تقريبا تعادل 18485 مترا مربعا ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان تقريبا تعادل 36963 مترا مربعا ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان تقريبا تعادل 70413 مترا تقريبا بمحافظة الشرقية.