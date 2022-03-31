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قومي حقوق الإنسان: إعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية

09:17 ص الخميس 31 مارس 2022
قومي حقوق الإنسان: إعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية

المجلس القومي لحقوق الإنسان

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كتب- محمد نصار:

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها الدكتورة نيڤين مسعد.

يتولى رئاسة لجنة الدراما في تشكيلها الجديد الناقد طارق الشناوي وتضم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين،والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والنقّاد ماجدة موريس وسيد محمود وعلا الشافعي وأندرو محسن. وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد أن اللجنة سوف تقوم بمتابعة الاعمال الدرامية وتقييمها لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان ويأتى ذلك انطلاقا من دور المجلس القومى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبا أو إيجابيا ومدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان .

وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.

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