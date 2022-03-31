اليوم .. الجيزة توزع 100 طن سلع غذائية على القرى الأكثر احتياجا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توزيع 100 طن سلع غذائية على القرى الأكثر احتياجا، اليوم الخميس، بعد أن تستقبلها المحافظة من مؤسسة "حياة كريمة".

وفي السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الشرطة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه تم افتتاح ثاني أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.

كما تنظم المحافظة، اليوم حفل توزيع أجهزة كهربائية على فتيات غير قادرات مقبلات على الزواج وذلك فى إطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلين من مجموعة العربي.