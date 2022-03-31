اليوم.. قطع المياه عن 7 أحياء بالعمرانية وجنوب الجيزة لمدة 10 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، انقطاع المياه عن بعض قطاعات أحياء العمرانية وجنوب الجيزة لمدة 10 ساعات، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطة جزيرة الدهب.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار خطة الصيانة الدورية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لمحطات المياه.

وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمحطة مياه جزيرة الدهب وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم وفصل الصيف، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 10 ساعات تبدأ في الـ 10 مساء اليوم الخميس 31/3/2022 وحتى الـ 8 من صباح الجمعة 1/4/2022.

وأوضحت الشركة أنه سيتأثر بالإنقطاع بعض القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة وهي (المنيب – القصبجي – العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم – شارع ربيع الجيزي – ساقية مكي – ميدان الجيزة).

كما ستقوم الشركة، بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع غند الطلب على رقم طوارئ (125).