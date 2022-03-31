مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 31/3/2022، الموافق 28 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:20 صباحًا

أذان الظهر 12:00 مساء

أذان العصر 3:31 مساءً

أذان المغرب 6:13 مساءً

أذان العشاء 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 مساء

موعد أذان العصر 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء 7:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش:

موعد أذان الفجر 4:09 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:50 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:21 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:

موعد أذان الفجر 4:44 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:23 مساء

موعد أذان العصر 3:53 مساءً

موعد أذان المغرب 6:34 مساءً

موعد أذان العشاء 7:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:

موعد أذان الفجر 4:29 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 مساء

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 6:14 مساءً

موعد أذان العشاء 7:28 مساءً

مواقيت الصلاة في المنوفية:

موعد أذان الفجر 4:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 مساء

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:14 مساءً

موعد أذان العشاء 7:32 مساءً

مواقيت الصلاة في السويس:

موعد أذان الفجر 4:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحا

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:07 مساءً

موعد أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط: