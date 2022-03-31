مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 31/3/2022، الموافق 28 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:20 صباحًا
أذان الظهر 12:00 مساء
أذان العصر 3:31 مساءً
أذان المغرب 6:13 مساءً
أذان العشاء 7:30 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:23 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 مساء
موعد أذان العصر 3:36 مساءً
موعد أذان المغرب 6:17 مساءً
موعد أذان العشاء 7:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا
موعد أذان العصر 3:27 مساءً
موعد أذان المغرب 6:09 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في العريش:
موعد أذان الفجر 4:09 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:50 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:21 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:
موعد أذان الفجر 4:44 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:23 مساء
موعد أذان العصر 3:53 مساءً
موعد أذان المغرب 6:34 مساءً
موعد أذان العشاء 7:52 مساءً
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:
موعد أذان الفجر 4:29 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 مساء
موعد أذان العصر 3:31 مساءً
موعد أذان المغرب 6:14 مساءً
موعد أذان العشاء 7:28 مساءً
مواقيت الصلاة في المنوفية:
موعد أذان الفجر 4:21 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 مساء
موعد أذان العصر 3:32 مساءً
موعد أذان المغرب 6:14 مساءً
موعد أذان العشاء 7:32 مساءً
مواقيت الصلاة في السويس:
موعد أذان الفجر 4:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:55 صباحا
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:07 مساءً
موعد أذان العشاء 7:25 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط:
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