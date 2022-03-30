لدينا رصيد كاف.. 17 رسالة من وزير التموين بشأن السلع الاستراتيجية

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من الرسائل المطمئنة للمواطنين، بشأن توافر القمح والسلع الاستراتيجية وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

ويرصد مصراوي أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير التموين في مجلس النواب والتي جاءت كالتالي:-

- عندنا مصادر للقمح من أكثر من دولة سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط.

- الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة.

- عندنا 3 أشهر احتياطي من القمح وتأمين جيد جداً وحصلنا على القمح من رومانيا خلال العام الجاري أكثر مما نحصل عليه من روسيا وأوكرانيا.

- وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرارًا في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين.

- المواطن يهمه في المقام الأول توفر السلع ولا يوجد لدينا نقص في أي سلعة.

- قمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع وتوجد وفرة كبيرة.

- بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان.

- نستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023.

- لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بحوالي 87%، وكنا محتاجين حوالي 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، والسعر 10 أو 10,5 جنيه.

- الزيت متوفر ما يكفي من 3 إلى 5 أشهر.

- تعاقد على اللحوم الحية من السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن.

- الفول 80% منه في القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم إصدار قرار بمنع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة.

- كافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار.

- هناك جهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية في منع أي ممارسات احتكارية والتصدي لعملية حبس وتخزين السلع.

- حددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر و رغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص.

- أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة.

- لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليًا هناك هدوء كبير، الدقيق كان يباع بـ12 ألف نزل لـ11 ألف و 10200، و 9000 وأنا منزله بـ8600 جنيه ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا.