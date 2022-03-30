التطبيق الجمعة.. ما المواعيد الجديدة للمطاعم والكافتيريات السياحية في رمضان؟

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير، إن مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات السياحية، يكون يومياً من الساعة 5 صباحاً وتُغلق الساعة 2 صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 أبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 مارس الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحاً.