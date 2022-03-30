أبرزها الجبن والشاي.. زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية - فيديو

كتب- محمد سامي:

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود ارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع الغذائية بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال المنوفي، لمصراوي، إن بعض السلع التي ارتفعت أسعارها تمثلت في (الجبن المستورد، والشاي، والبن، والشوكولاتة، ومصنعات اللحوم مثل البلوبيف والتونة بنسب متفاوتة)، موضحا أنها سعر التونة ارتفع إلى 24 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا للعلبة، وعلبة البلوبيف 350 جرام إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا.

وتابع:"ارتفعت أسعار الشوكولاتة والبسكويت بين جنيه و2 جنيه للعلبة، باختلاف النوع، وزاد سعر الجبة المستوردة بقيمة 20 جنيها للكيلو الواحد، وارتفعت الجبنة الفيتا 3 جنيهات للعبوة وزن نصف كيلو إلى 18 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الشاي إلى 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا.

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