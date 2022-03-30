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في شهر المرأة.. جبالي يلتقي عدداً من السيدات بأمانة البرلمان للتهنئة بعيد الأم

09:32 م الأربعاء 30 مارس 2022
في شهر المرأة.. جبالي يلتقي عدداً من السيدات بأمانة البرلمان للتهنئة بعيد الأم

جبالي يلتقي عدداً من السيدات بأمانة البرلمان للتهن

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كتب - مصراوي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، اليوم بعدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب للتهنئة بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكداً أن المرأة المصرية هي صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه .

ومن جانبهن، أعربت السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب عن بالغ امتانهن وتقديرهن لللمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على هذه التهنئة الغالية والكريمة.

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