تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التلاعب في الأسعار.. وزير التموين: ننتج 250 مليون رغيف يوميًا

كتب- نشأت علي:

استعرض عدد من النواب، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن ارتفاع الأسعار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

وتحدث النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدمة منه حول الارتفاع الحاد وغير المبرر في معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.

وانتقد "سالم" زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم رغم أن مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة.

وطالب "سالم"، الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة.

وعقّب الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ردًا على النائب مصطفى سالم، بأنه يتفق معه في أهمية وجود رؤية شاملة للحكومة وأنها ستجعل الوضع أفضل، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وتكثف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار، متابعًا:"عندما يكون المعروض أزيد من الطلب لا تحدث الممارسات غير السليمة، النهاردة المعروض أكثر والسلع متوفرة".

من جانبه تحدث النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن أزمة ارتفاع الأسعار في محافظة الغربية وعدم تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار.

وعقّب الدكتور على المصيلحي وزير التموين، قائلا: "أي حالات مخالفة موجودة اكتبها وهات الأسماء والأماكن وابعتهالى"، مؤكدًا أنه يتواصل مع النواب ويسعد بالتعاون لتحقيق الصالح العام، متابعًا:"معاكم تليفوني والواتس تابعوا معايا وساعدوني، لنتخذ إجراءات قانونية منضبطة".

وقال المصيلحى:"وزارة التموين تنتج 250 مليون رغيف فى اليوم، وحوالي 4.5 مليار جنيه سلع في الشهر، ويوجد 38 ألف مخبز وأكثر من 100 ألف منفذ، ولدينا 6 آلاف مفتش فقط، وهناك تعديل سيتم في قانون الغش والتدليس سيغلظ عقوبات جرائم التلاعب والغش في السلع والأسعار".