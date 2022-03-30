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رئيس "اقتصادية النواب": التضخم مستورد من الخارج ويضع أعباء على الدولة

08:21 م الأربعاء 30 مارس 2022
رئيس "اقتصادية النواب": التضخم مستورد من الخارج ويضع أعباء على الدولة

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

قال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية يرجع لموجة التضخم التي شهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية:"التضخم مستورد من الخارج و لكنه يضع أعباء على الدولة المصرية، وهناك بعض التجار استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية".

وتابع"هذا التضخم سيضر التجار، لأنه سيعود عليهم مرة أخرى في صورة ازمات و عليهم أن ينتبهوا لذلك".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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