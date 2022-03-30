فاستبقوا الخيرات.. الجمعية الشرعية الرئيسية تطلق حملتها الإعلامية السنوية

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية، الحملة الإعلامية لعام 2022، التي تمتد حتى مارس 2023، تحت شعار "فاستبقوا الخيرات"، والتي تهدف إلى التعريف بأنشطتها ومشروعاتها في كافة ربوع الوطن، التي تستهدف جميع المصريين دون تمييز أو تفرقة.

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن الحملة الإعلامية، تهدف لتحريك جسد الجمعية العريض، والتعريف بها وأدواتها، وطرق التبرع لها لكل الشرائح، وكذا التعريف بمشروعات الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية حصلت على تصريح جمع مال تبرعات من الجهات المعنية بتاريخ 20 مارس الجاري وحتى 19 مارس من العام المقبل، باعتماد وثقة الدولة المصرية.

وأوضح، أن أهداف الحملة تتمثل في التعريف بالجمعية الشرعية ومشروعاتها وقيمها ومنطلقاتها وثوابتها وشراكاتها الكبرى لتحقيق منفعة للناس أكبر التعريف بأدبياتها متابعًا:"نهدف لزرع الأمل في النفوس بأن الخير باق ونجمع الأمة والوطن على العمل الصالح، كما أننا نريد تبرع المواطن حتى ولو بجنيه فقط يستدام فينتفع به".

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلىلا تحفيز أهل الفضل على التبرع، وتوظيف قدرات وطاقات الشباب وجميع منسوبيها، واستثمار نشاطهم في خدمة الجمعية وبناء الإنسان وعمارة الأرض.

وأشار إسماعيل، إلى إدخال تعديلات على لوائح الجمعية لإلزام فروعها بتعيين 3 شباب تحت سن 40 عامًا لاستيعاب طاقة الشباب وتوظيفها في ما ينفع الناس، مضيفا:"نريد أن نتحرك للعمل الصالح وتسهيل العمل الدعوي؛ فبدون العمل الصالح، يستعصي الجسد على الاستقامة".