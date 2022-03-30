خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية.. كيف رد وزير التموين على طلب برلماني بتطبيق التسعيرة الجبرية؟

كتب - نشأت علي:

طالب إيهاب عبدالعظيم عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع المهمة والضرورية للمواطن، لضبط ارتفاع الأسعار والحد من السوق السوداء.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية، الأربعاء، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع اسعار السلع الأساسية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير التموينية منها فقط، لأنها الجهة التي تقوم بصرفها للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهازي "حماية المنافسة والمستهلك"، ويقومان بدور كبير في ضبط السلع .

من جانبه قال النائب إيهاب عبدالعظيم، إنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق للجملة فى غرب مركز العدوة بالمنيا، وتوجد مساحة ٢٠ ألف متر أرض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود، تصلح لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما عقّب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.

وطالب النائب، بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث تموين وغيرها، موجها الشكر إلى اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، وأحمد راضي رئيس الغرفه التجارية، لدورهم في تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.