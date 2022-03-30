التطبيق في هذا الموعد.. وزير التموين يوضح طريقة الدعم النقدي المشروط لرغيف الخبر

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يأمل تحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الأربعاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع .

وشرح الوزير، للنواب طبيعة المنظومة حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز "الدقيق الحر"، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

وتابع:"منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية، سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس".

وأوضح:"نتمنى أن نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعد استقرار الأمور".