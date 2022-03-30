الصحة تطالب بمشروع قومي لإنشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، إن الوزارة تنظم حملات مفاجئة، بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المختصة، على مراكز الإدمان، لضبط غير المرخص منها، وتم المرور الفترة الماضية على ١٤١ مركز كان أغلبهم غير مرخص.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أنه خلال تلك الحملات يتم ضبط المراكز غير الحاصلة على ترخيص، وبداخلها عدد كبير من النزلاء يصل إلى ٥٠ و٦٠ نزيل في كل منها، ويتعرضون لسوء المعاملة، ويصل الأمر للتعذيب وأحيانا يتسبب في الوفاة.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجههم، هي مصير النزلاء، بعد إغلاق المنشأة، ويتم التواصل مع أهلهم وذويهم لاستلامهم، ونقل قليل منهم لأماكن أخرى، متابعا:"للأسف نسير في حلقة مفرغة، نظرا لأن أغلب الحالات التي يتم التواصل مع أهلهم، يتم إيداعهم في أماكن جديدة غير مرخصة.

وأشار إلى أهمية وجود حل جذري، بتضافر كل الأجهزة المعنية، لوضع آلية لنقل النزلاء، مشددا على ضرورة توفير كافة الوسائل لنقل الحالات والإشراف عليها، أو تبني مشروعا قوميا لإنشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية لإيواء هذه الحالات.