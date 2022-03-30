في هذا الموعد.. السكك الحديدية: إيقاف حركة القطارات بين "الجيزة وأبوالنمرس" لمدة 6 أيام

كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الجيزة - أبو النمرس" بخط القاهرة / السد العالي، لمدة 4 ساعات يوميا خلال ستة أيام من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً، اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل، وحتى الأربعاء السادس من أبريل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، أنه للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو الجيزة، تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة، وبذات تذكرة القطار الوارد بها دون دفع أي أجرة.

وأبدت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن توقف حركة القطارات خلال تلك الفترة، الذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.