سماسرة شقق الإسكان.. حاجزون يعرضون التنازل عن أكواد الحجز بـ30 ألف جنيه- ما القصة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من الحجز الإلكتروني لمشروعات سكن ودار مصر وجنة، بعد طرح ما يقرب من 18.5 ألف وحدة في حوالي 15 مدينة جديدة.

الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط هو الأول من نوعه، بعد تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% يوليو الماضي.

وخلال أيام الحجز حدثت ظاهرة لأول مرة في الطرح الإلكتروني لوزارة الإسكان، وهي المتاجرة بأكواد الحجز ومحاولة بيعها لحاجزين آخرين، ونوضح ذلك فيما يلي:

ما هو الحجز الإلكتروني:

اعتمدت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة على الحجز الإلكتروني للشقق بدلا من التخصيص بالقرعة العلنية، حيث يتقدم المواطن الراغب في الحجز بكل الأوراق على الموقع الإلكتروني، كما يتم تحميل كراسة الشروط أيضًا من على الموقع الإلكتروني.

كراسة الشروط تتضمن كل معلومات الحجز ومنها مواصفات الوحدات وأماكنها حيث يتم تمييز كل وحدة بكود خاص يتم استخدامه للحجز الإلكتروني وفي حال تخصيص وحدة لأي حاجز لا يمكن تخصيصها لأي شخص آخر.

ما هو التخصيص بالأسبقية:

من ضمن خطوات الحجز الإلكتروني وجد خطوه التخصيص بالأسبقية، حيث يخصص صندوق الإسكان الاجتماعي وقت محدد لكل مشروع حيث يدخل الحاجز على الموقع الإلكتروني ويبدأ في البحث عن الأكواد التى لم يتم تخصيصها ويحاول حجزها، وفي حالة حجزها ستظهر لكل الحاجزين الآخرين أن هذا الكود تم حجزه.

سماسرة شقق الإسكان:

وزارة الإسكان اعتمدت على الحجز الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام كل المتقدمين بشكل متساو في وقت واحد، لكن يوجد بعض الحاجزين بدأوا في حجز الوحدات والترويج لأكواد الحجز عبر صفحات وجروبات موقع الفيسبوك لبيع كود الحجز.

كيف يتم بيع كود الحجز؟

يعرض صاحب الكود اسم المشروع والمدينة على الصفحات المتخصصة في العقارات وشقق الإسكان بمقابل مادي، وبعد الاتفاق مع المشتري على السعر والذي وصل لـ30 ألف جنيه، يرسل الكود إلى المشتري ثم يدخل على الموقع الإلكتروني ويتنازل عن الكود، ويبدأ المشتري بالبحث عن كود الوحدة على الموقع واختيارها.

ويمكن مشاهدة إعلانات بيع الأكواد على النحو التالي: