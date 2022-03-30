الحرية المسؤولة.. الجلاد يكشف عن روشتة مواجهة أزمات الإعلام

كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، التي تضم (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، أساتذةَ كليات الإعلام بالجامعات، بتحسين مخرجات التعلم لخريجي كليات الإعلام.

وقال الجلاد، خلال كلمته في مؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية" بجامعة النهضة، اليوم الأربعاء: "نعاني معاناة طاحنة من مخرجات كليات الصحافة والإعلام.. خريج كليات الإعلام قديمًا كان اللي يتخرج ينفع يشتغل صحفي؛ لكن دلوقتي، بنفتش عن حد يعرف يكتب جملة سليمة أو حد عنده جرأة وثقافة ووعي يقدر يطلع على الشاشة أو حد عنده جهد يطلع يمسك مايك".

وأضاف رئيس تحرير "أونا" أن "هذا جزء من أزمة في التعليم والثقافة؛ لأنه مخرجات التعليم في الإعلام والصحافة زيها زي الطب والهندسة؛ فيها تراجع.. محتاجين الطالب اللي هيدخل الإعلامي في أي جامعة يكون مفروز صح وعنده موهبة".

وتابع الجلاد: "المهنة بتعاني أكثر من الصناعة بسبب الاستقطاب.. مع أم ضد؟ هو أنا ماينفعش أبقى لا مع أو ضد؟ أو ماينفعش أقول رأيي بحرية.. حرية مسؤولة وأكون آمن؟!".

وأوضح أن المجتمع المدني يعاني أزمة ثقة؛ بسبب التشويه الدائم والاستعداء الدائم، والمجتمع المدني مش المنظمات والجمعيات، مشيرًا إلى أن الإعلام كما تعلمناه هو المعبر عن شعور المواطنين، من خلال المعلومة والخبر والتحليل.

واستطرد رئيس تحرير "أونا": يتحتم على المجتمع المدني أن يستعيد الثقة في دوره من المجتمع، والمشكلة أيضًا كيف تكون المشاركة؟ هل بالقواعد والأطر؟ ولّا الدفاع عن القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظر عن التمويل؟ ولو حطّينا كل هذه العقبات تحت عنوان واحد هيكون "الحرية المسؤولة".. وعندما تطلب مني المشاركة يجب أن تفسح لي المساحة التي أشارك من خلالها، ولازم نتفق أن لدينا أزمة في المهنة وأن لدينا أزمة ثقة وأزمة استقطاب؛ عشان لمّا نقعد على ترابيزة واحدة نضع رؤى وحلولاً للأزمة ما بعد التشخيص".​