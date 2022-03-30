Masrawy logo white

إعلان

"الجلاد" يطالب بتحسين مخرجات التعلم لخريجي الإعلام

05:18 م الأربعاء 30 مارس 2022
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية
  • عرض 10 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أسامة علي:

تصوير - نادر نبيل:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، أساتذة كليات الإعلام بالجامعات، بتحسين مخرجات التعلم لخريجي الإعلام.

وقال الجلاد، خلال كلمته بمؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية" بجامعة النهضة، اليوم الأربعاء: "إننا نعاني معاناة طاحنة من مخرجات كليات الصحافة والإعلام.. خريج كليات الإعلام قديما، كان اللي يتخرج ينفع يشتغل صحفي، لكن دلوقتي، بنفتش عن حد يعرف يكتب جملة سليمة أو حد عنده جرأة وثقافة ووعي يقدر يطلع على الشاشة أو حد عنده جهد يطلع يمسك مايك".

وأضاف رئيس تحرير "أونا"، أن "هذا جزء من أزمة في التعليم والثقافة، لأن مخرجات التعليم في الإعلام والصحافة زيها زي الطب والهندسة، فيها تراجع.. محتاجين الطالب اللي هيدخل الإعلام في أي جامعة يكون مفروز صح وعنده موهبة".

وأشار الجلاد إلى أن الإعلام كما تعلمناه هو المعبر عن شعور المواطنين، من خلال المعلومة والخبر والتحليل.

وتابع: "المهنة بتعاني أكثر من الصناعة بسبب الاستقطاب.. مع أم ضد ؟، هو أنا مينفعش أبقى لا مع أو ضد؟، أو مينفعش أقول رأيي بحرية.. حرية مسؤولة"، موضحا أن المجتمع المدني يعاني من أزمة ثقة.

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
مؤتمر الإعلام والمجتمع المدني خريجي كليات الإعلام مجدي الجلاد جامعة النهضة كليات الصحافة والإعلام

الخبر التالى:

الإعلام شريك لا خصم.. الجلاد يكشف أبرز تحدٍّ يواجه الإعلام المصري
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا