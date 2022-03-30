"الجلاد" يطالب بتحسين مخرجات التعلم لخريجي الإعلام

كتب - أسامة علي:

تصوير - نادر نبيل:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، أساتذة كليات الإعلام بالجامعات، بتحسين مخرجات التعلم لخريجي الإعلام.

وقال الجلاد، خلال كلمته بمؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية" بجامعة النهضة، اليوم الأربعاء: "إننا نعاني معاناة طاحنة من مخرجات كليات الصحافة والإعلام.. خريج كليات الإعلام قديما، كان اللي يتخرج ينفع يشتغل صحفي، لكن دلوقتي، بنفتش عن حد يعرف يكتب جملة سليمة أو حد عنده جرأة وثقافة ووعي يقدر يطلع على الشاشة أو حد عنده جهد يطلع يمسك مايك".

وأضاف رئيس تحرير "أونا"، أن "هذا جزء من أزمة في التعليم والثقافة، لأن مخرجات التعليم في الإعلام والصحافة زيها زي الطب والهندسة، فيها تراجع.. محتاجين الطالب اللي هيدخل الإعلام في أي جامعة يكون مفروز صح وعنده موهبة".

وأشار الجلاد إلى أن الإعلام كما تعلمناه هو المعبر عن شعور المواطنين، من خلال المعلومة والخبر والتحليل.

وتابع: "المهنة بتعاني أكثر من الصناعة بسبب الاستقطاب.. مع أم ضد ؟، هو أنا مينفعش أبقى لا مع أو ضد؟، أو مينفعش أقول رأيي بحرية.. حرية مسؤولة"، موضحا أن المجتمع المدني يعاني من أزمة ثقة.