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نائب "التنسيقية": 52 ألف جمعية أهلية في حاجة إلى توفيق أوضاعها

03:50 م الأربعاء 30 مارس 2022
نائب "التنسيقية": 52 ألف جمعية أهلية في حاجة إلى توفيق أوضاعها

النائب أحمد فتحي

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كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام؛ لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.

وقال فتحي، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن، أن العام الماضي تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية.

وأضاف نائب "التنسيقية" أن هناك 52 ألف جمعية في حاجة إلى توفيق أوضاعها، والمشروع يحقق ذلك، موضحاً أن لجنة التضامن الاجتماعي دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات في تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة من خلال برقية لوزارة التضامن، وعلى الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التي لديها قصور في عملها.

وأشار فتحي إلى أن ذلك يأتي بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

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