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الجلاد يشارك في مؤتمر "الإعلام والمسئولية المجتمعية" بجامعة النهضة (بث مباشر)

03:39 م الأربعاء 30 مارس 2022
الجلاد يشارك في مؤتمر "الإعلام والمسئولية المجتمعية" بجامعة النهضة (بث مباشر)

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا

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القاهرة - مصراوي:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، بالمؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة، تحت عنوان "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية"، اليوم الأربعاء.

وقال الجلاد في كلمته بالمؤتمر، إن الإنسان هو الدعامة الأساسية لأي تقدم وتنمية، في الوقت الذي تعاني تنمية الإنسان والمجتمع بالكامل من نظرة قاصرة للدولة المصرية منذ عقود طويلة.

وأضاف: "لا نستطيع تعريف التنمية، وهذا ينعكس على أرض الواقع بأن الدولة تعتقد أن التنمية مشروعات واقتصاد ومنشآت، ولا توجد دولة تنجح بدون أن يكون لديها معرفة حقيقية، أو يكون لدى المجتمع وعي حقيقي".

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