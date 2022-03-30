رمضان 2022.. موعد استطلاع هلال الشهر الكريم

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بعد صلاة المغرب الجمعة المقبلة، الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).