رئيس "النواب" يرفع الجلسة العامة إلى 17 أبريل المقبل

كتب- نشأت علي:

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إلى يوم الأحد 17 أبريل المقبل في تمام الساعة 11 صباحا.

وكان المجلس قد وافق نهائيا على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون بأنه نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.