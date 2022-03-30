زاهي حواس يجري فحصا لمومياء فرعونية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

القاهرة - أ ش أ:

أجرى الخبير العالمي للآثار الدكتور زاهي حواس الفحوص الطبية والمعملية والمقطعية على إحدى الموميات الفرعونية داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد من خلال أجهزة الأشعة المقطعية وسحب عينات الحمض النووى لمومياء "شاب صغير".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الدكتور محمود فؤاد - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن إدارة جمعية الأورمان تعتز بالثقة الكبيرة التي حظيت بها من جانب عالم الأثار المتخصص الدكتور زاهي حواس، وثقته في أجهزة مستشفى سرطان الأورمان للأطفال بالصعيد، مضيفا أن الحدث يبرهن على أن الجمعية تبحث عن ما هو جديد في عالم الطب والأحياء والصحة، ولا تتوانى في جلب أحدث الأجهزة لعلاج أبناء الصعيد في شتى التخصصات.

ومن جانبه، قال حواس أنه جلب المومياء لشاب صغير من مقبرة الملك أمنحتب الثانى رقم 35 بوادي الملوك، لعمل أشعة مقطعية لها على واحد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية في مصر والعالم والتي تمتلكها مستشفى شفاء الأورمان، موضحا أنه يحمل للمستشفى مكانة خاصة في قلبه، لما تقدمه من مستوى طبي وصحي لأهل الصعيد والأطفال بالمجان تماماً.

وكان الدكتور زاهى حواس قد قام بإجراء الأشعة المقطعية وسحب عينات الحمض النووى (DNA) من المومياء للشاب الفرعونى الصغير، بمستشفى شفاء الأورمان بحضور قيادات المستشفى وعلى رأسهم الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، والذي كان فى استقبال الوفد المصرى والأجنبي المرافق للمومياء لدى وصولها للمستشفى؛ وذلك للتأكيد على الدور الطبي والقومى الذي تقوم به المستشفى في خدمة الحضارة المصرية القديمة والاكتشافات الفرعونية العالمية بالأقصر، بجانب دورها الرئيسي في علاج أطفال السرطان بالأقصر ومحافظات الصعيد.

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