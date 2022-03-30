"النواب" يوافق بالإذن لوزير المالية بشأن ضمان "مصر للطيران" بسبب الحرب الأوكرانية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب نهائيًّا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الشركة القابضة لمصر للطيران هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمملوكة للدولة بالكامل، وهي الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوي لجمهورية مصر العربية، وتعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم؛ إذ تأسست عام 1932 وتعمل منذ إنشائها في خدمة الوطن بجميع قطاعاته.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة: سبق أن تعرضت الشركة في الآونة الأخيرة إلى عدة أزمات متتالية؛ منها الأزمة التي تمر بها جميع دول العالم حالياً جراء تفشي وباء فيروس كورونا (covid-19) ، وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى صناعة النقل الجوي العالمي بصفة خاصة.

وتابع الفقي: ما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 238 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية والمتضمن حظر قيام شركات التأمين، وإعادة التأمين الأوروبية وكذلك الشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية.