الحزن يخيم على الأجواء.. لاعبو المنتخب يغادرون المطار في سياراتهم الخاصة

كتب- محمد عبيد:

غادر لاعبو المنتخب القومي مطار القاهرة الدولي، وسط حالة حزن شديد، داخل سياراتهم الخاصة، فور وصولهم من السنغال وخسارة المباراة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، بضربات الجزاء .

وقالت مصادر مطلعة إن رحلة المنتخب القومي وصلت، اليوم الأربعاء، متأخرة 8 ساعات؛ بسبب الإجراءات في مطار داكار بالسنغال، وفور هبوط رحلة المنتخب أمام صالة 4 بالمطار، قام كل لاعب بإنهاء إجراءات وصوله وحمل حقيبته من سير الحقائب، وخرجوا من الصالة وسط حالة حزن شديد إلى سيارتهم الخاصة التي كانت بانتظارهم أمام الصالة، ولم يعلق لاعبو المنتخب على الهزيمة وخسارة حلم المونديال .

وحسم منتخب السنغال التأهل لكأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطَين إضافيَّين أسفرا عن نفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل لمونديال قطر.