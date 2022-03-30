الحكومة توافق لصندوق الاستثمارات السعودي على الاستثمار في مصر

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتزامنت موافقة الحكومة المصرية على مشروع الاتفاقية، مع إعلان السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.​

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