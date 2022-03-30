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رئيس الشيوخ يهنىء السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

01:05 م الأربعاء 30 مارس 2022
رئيس الشيوخ يهنىء السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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القاهرة - مصراوي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

جاء نصها: -

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد..

فيطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية بكل خير.

و لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام و الذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.

راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكل عام و أنتم بخير ).

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