صور … طائرة بعثة المنتخب القومي تصل مطار القاهرة بعد صعود السنغال لكاس العالم

كتب - محمد عبيد

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة المنتخب القومي قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة المنتخب القومي عقب وصوله على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3041، من صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.