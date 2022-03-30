ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح بهذه المناطق.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس، اليوم الأربعاء، مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم، إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 27 درجة ويظل الطقس باردًا في فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء.

وقال الخبراء، في بيان للهيئة، إنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات والمدن على النحو التالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبوسمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17