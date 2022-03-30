وزير الإسكان يتابع مع مسئولي المدن الجديدة سير العمل بالمشروعات

كتب - محمد عبدالناصر:

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، مع مسئولي أجهزة مدن (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – بدر – سوهاج الجديدة – خليج السويس " السويس الجديدة " – العبور – حدائق العاصمة – السادات )، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق .

ولفت الوزير إلى أن مسئولي الأجهزة قاموا بجولات مكثفة بمواقع المشروعات ومنها مشروع وحدات متوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " بالقاهرة الجديدة والإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وغير ذلك من المشروعات، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث تم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع مشروعات "سكن لكل المصريين " بالتجمع الثالث مباشرة على محور محمد نجيب، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة تضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و120م2، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خُطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين .

من جانبه، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بموقع المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق حي الأندلس بالحي 16، نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي"، حيث تم متابعة كافة الأعمال داخل العمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت .

وتفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر من طريق وصلة دهشور الشمالية حتى شركة توزيع الكهرباء، بجانب متابعة التشغيل التجريبي للطريق الواصل بين محوري 26 يوليو وطريق جمال عبد الناصر "منطقة النوادي"، وذلك في إطار متابعة وسرعة تذليل معوقات المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وتنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع (ابني بيتك - إسكان قومي - إسكان اجتماعي) بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه، وذلك استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بمدينة بدر لتحقيق السيولة المرورية بما يتماشى مع حركة التنمية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق، أنه يتم توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات لتصبح بدلاً من حارتين لكل اتجاه بعرض 5 أمتار إلى حارة واحدة بعرض 12 مترا، كما يتم تنفيذ بعض الطرق المستحدثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي.

من جانبه تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على مدينة أخميم الجديدة، محطة مياه الشرب للتأكد من انتظام سير العمل بالمحطة والتأكد من سلامة وجودة المياه الخارجة من المحطة، كما تفقد بعض المرافق بالمدينة.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس "السويس الجديدة" بتفقد أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه سعة ٨٠٠٠ م ٣ المغذي للمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، حيث تابعت أعمال الربط بغرفة المحابس الرئيسية استعداداً لدخوله الخدمة أول يونيو القادم.

وتابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام على مساحة 67 فدانا، موضحاً أن الأعمال الجارية حالياً بالمشروع هي الأعمال المدنية للخط الرئيسي للمحرقة وغرفة المولدات، وأعمال شبكة الغاز والآبار والتغطية بالرمال لكامل المسطح، وأعمال العزل والتغطية وتجهيز المواسير للشبكة.

كما تفقد المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المستجدات بمحطة المعالجة الميكانيكية والتي سوف تعمل بطاقة 40 ألف م3/يوم مقسمة إلى 20 ألف م3/يوم معالجة ثنائية و 20 ألف م3/يوم معالجة ثلاثية لاستخدام هذه المياه لري وزراعة كافة المسطحات الخضراء بالمدينة.

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، تكثيف أعمال طبقة الأسفلت بطريق " R1 " الرابط بين المدينة ونفق الطريق الإقليمي وطريق السويس القاهرة، كما تم تنفيذ أعمال تركيبات الحواجز الخرسانية، وكذا أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق.

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