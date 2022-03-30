رئيس "النواب" يهنئ السيسي والشعب بمناسبة حلول رمضان

القاهرة - مصراوي:

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك في كلمة للمستشار جبالي مع بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، جاء نصها:-

الزميلات والزملاء نواب الشعب الموقرون،،

"تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر، وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات، وأن يكلل مسعانا وجهودنا فى خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

"وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير".​