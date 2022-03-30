نائب وزير الإسكان يكشف عن حل لأزمة السوق العقاري حالياً

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - زياد أحمد:

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء عقد الوزارة اجتماعات مع وزارة العدل؛ لمناقشة آليات إصدار قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير العقاري.

وأكد خلال كلمته خلال مؤتمر عمل سيتي سكيب مصر، اليوم الأربعاء، أن القطاع العقاري أثبت على مدار الـ 10 سنوات الماضية قدرته وقوته فى مواجهة الأزمات سواء المحلية أو العالمية، وأنه يسير بخطى سليمة وصحيحة على عكس ما حدث فى دول أخرى، موضحاً أن السوق العقاري المصري يمر حاليا بتحدٍ جديد جراء ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه أصبح اليوم هناك ضرورة للتلاقي بشكل دوري مع المطورين العقارين لوضع الحلول التى تمكن الجميع من تخطي هذه الصعوبات وتحويل الأزمة الراهنة إلى فرص يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن هذا التحدي يفتح المجال أمام الشركات لطرح منتجات جديدة للوحدات بمساحات أقل وبتسهيلات مختلفة وابتكار أفكار خارج الصندوق لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل.

وأوضح أنه يجري حاليا دراسة وضع قانون التطوير العقاري داخل اتحاد المطورين الذي يجري العمل على تدشينه، لافتا إلى أن المناقشات مع المطورين أفرزت عن ضرورة وجود كيان ومظلة واحدة لتنظيم السوق.