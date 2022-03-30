لعدم وجود موظفين بمطار داكار.. تأخر وصول طائرتَي المنتخب والمشجعين لأكثر من ٨ ساعات

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن عدم وجود موظفين في مطار داكار بدولة السنغال، تسبب في تأخر إقلاع طائرتَي المنتخب القومي والمشجعين من المطار لأكثر من ٨ ساعات، عن الموعد المحدد للإقلاع والذي تم إبلاغ السلطات عنه .

وأضافت المصادر أنه كان من المفترض أن تصل طائرة الجماهير‏ إلى مطار القاهرة الساعة ٦ صباحًا، بينما تصل رحلة المنتخب القومي الساعة ٩ صباحًا، إلا أن مطار السنغال أدى إلى تعطيل الرحلات وتأخيرها، بسبب عدم وجود أي من العاملين مزودي الخدمة بمطار داكار .

وتابعت المصادر بأن طائرتَي المنتخب والمشجعين كانتا في أرض المهبط بالمطار، جاهزتَين للإقلاع والعودة إلى القاهرة، إلا أن عدم وجود العاملين بمطار داكار، بالإضافة إلى أن "مصر للطيران" قامت بإجراء العديد من الاتصالات بمسؤولي المطار عبر التليفونات والإيميلات، ولم يستجيبوا في إنهاء إجراءات الطائرات، وتسببوا في تأخر تزويد الطائرات بالوقود، وإنهاء إجراءات الرحلتَين وتأخر الإقلاع لأكثر من ٨ ساعات .

وأعلنت "مصر للطيران" أن رحلة بعثة منتخب مصر الوطني، أقلعت الساعة الساعة ٦.٣٠ صباحًا من مطار العاصمة السنغالية داكار، في طريق العودة إلى القاهرة، بينما أقلعت رحلة الجماهير في تمام الساعة ٨ صباحًا بتوقيت القاهرة من مطار داكار بالسنغال، ومن المقرر وصول رحلة المنتخب إلى مطار القاهرة في تمام الساعة ٢ ظهرًا بصالة ٤ والمخصصة للطائرات الخاصة، وتصل رحلة الجماهير الساعة ٤ عصرًا إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة .

وكان منتخب السنغال قد تأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على الفراعنة بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف .