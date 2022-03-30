Masrawy logo white

إعلان

الفرصة الأخيرة.. ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط

10:30 ص الأربعاء 30 مارس 2022
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
  • عرض 7 صورة
    الفرصة الأخيرة ساعات وينتهي تخصيص شقق الإسكان المتوسط
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بعد أن انتهى الحجز المخصص لمشروع سكن مصر ودار مصر، الأسبوع الماضي.

وينشر مصراوي تفاصيل فترة الحجز الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الشقق

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ 4724 حاجزا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

أما مشروع دار مصر، وصل عدد الوحدات المتاحة للحز في المرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.

وفي مشروع جنة معظم الوحدات المتبقية في مدينة 6 أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة.

خطوات الحجز:

– الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

– اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

– الضغط على حجز الوحدة.

– اختيار كود الشقة المراد حجزها.

– الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

ويمكن تحميل ملف أكواد الوحدات المتبقية على النحو التالي:

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
شقق الإسكان المتوسط قق ندوق الإسكان الاجتماعي لتمويل العقاري جز شقق كن مصر كن دار مصر

الخبر التالى:

ليالي التنمية الثقافية تضيء القاهرة التاريخية في رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا