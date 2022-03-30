نقابة "القطاع الخاص" تطالب بتخفيض ساعات العمل في رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أصحاب ورجال الأعمال، بتقليل عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، وانصراف العمال قبل موعد انصرافهم الأصلي بساعة كنوع من التكافل الاجتماعي.

وناشد خليفة في تصريح لمصراوي، أصحاب الأعمال بعدم زيادة عدد ساعات العمل في اليوم خلال الشهر الكريم، بحيث لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع، مراعاة للصائمين.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو الحرص على إفطار العمال مع أسرهم خوفا من تأخرهم في المواصلات، خصوصا أن ساعات الذروة في رمضان هي ساعة انصراف العمال من أعمالهم قبل الأذان أو موعد الإفطار.

وأكد خليفة، احترام العاملين بالقطاع الخاص، للقانون ولا دخل للنقابة أو الجهة الإدارية في هذا الشأن، ولكن يرجع تخفيض ساعات العمل في الشهر الكريم، إلى صاحب العمل وعلاقتهم بالعمال وتنظيم العمل داخل المنشآت.

جدير بالذكر، أن قانون العمل المصري، حدد عدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أو ما يعادل 48 ساعة أسبوعيا، وتقسم بحسب لوائح كل مؤسسة.

ولم يرد في القانون المصري، أي مواد تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان بالنسبة للقطاع الخاص، وأتاح لأصحاب العمل تحديد ذلك بما يحافظ على الجهات الثلاث "جهة العمل وصاحب العمل والعامل"، بما يحقق مصلحة العمل ولا يخل بعملية الإنتاج.

ونصت المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو المسئولين عن إدارة وتشغيل المنشآت بالقطاع الخاص، تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، بينما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.

وأكدت المادة 81 من قانون العمل المصري، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.

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