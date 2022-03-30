Masrawy logo white

إعلان

رمضان 2022.. تعرف على عدد ساعات الصيام

04:00 ص الأربعاء 30 مارس 2022
رمضان 2022.. تعرف على عدد ساعات الصيام

هلال شهر رمضان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب يوسف عفيفي:

مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يبدأ خلال أيام قليلة، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام خلال الشهر المبارك.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غرة شهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1443 هجريًا، يوافق السبت 2 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية وإمساكية الشهر الكريم، تبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الكريم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من معهد الفلك، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
شهر رمضان عدد ساعات الصيام صيام المعهد القومي للبحوث الفلكية

الخبر التالى:

غدًا.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| كيروش يعلن رحيله عن منتخب مصر.. ويؤكد: سأترك المهمة لشخص آخر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا