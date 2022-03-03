8 معلومات عن صاروخ فضائي يصطدم بالقمر غدًا الجمعة
كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم يشهد الجمعة 4 مارس 2022 في تمام الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش، اصطدام حطام فضائي متوقع بالقمر.
واستعرض القاضي خلال لقاء مباشر على "زووم" وعبر الصفحة الرسمية للمعهد على "فيسبوك" بعضا من ال المهمة عن الصاروخ وذلك على النحو التالي:
- تم إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس منذ فبراير 2015.
- كانت المهمة الأساسية من إطلاق الصاروخ، وضع مرصد المناخ الفضائي DOSCOVR mission في الفضاء.
- بعد نجاح المهمة تم وضع المرحلة الثانية من الصاروخ فى مدار الهروب من الأرض ومن وقتها والصاروخ يدور بشكل عشوائى ما بين مدار القمر والأرض تحت تأثير قوي الاقلاقات المختلفة.
- تم رصد الصاروخ أكثر من مرة وتم تصنيفه على أنه كويكب تحت اسم WE0913.
- مع مرور الوقت وتحليل البيانات من الأرصاد المأخوذة على فترات متباينة تأكد الباحثون من أنه حطام فضائي وليس كويكبا.
- في 5 يناير 2022 اقترب الصاروخ من القمر مما سهل فرصة رصده بعد ذلك.
- من خلال الحسابات المدارية للارصاد المأخوذة أعلن مشروع (projectpluto) والمهتم بعمل الحسابات المدارية للاجسام القريبة من الأرض أنه طبقا للحسابات سوف يصطدم الصاروخ بالقمر في 4 مارس 2022.
- هذا التصادم لم يكن مخططا له.
وأشار القاضي، إلى أن الأشكال المرفقة توضح مسار حسابي للجسم من يوم 1 يناير 2022 وحتى 4 مارس 2022 وكذلك المكان المتوقع لسقوطه على الوجه المظلم للقمر والذى سيكون بسرعة 9300كم /ساعة عند خط عرض 5.18 شمال وخط طول 233.55 شرقا وذلك في حوالى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش.
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