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8 معلومات عن صاروخ فضائي يصطدم بالقمر غدًا الجمعة

11:46 م الخميس 03 مارس 2022
8 معلومات عن صاروخ فضائي يصطدم بالقمر غدًا الجمعة

القمر

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كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم يشهد الجمعة 4 مارس 2022 في تمام الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش، اصطدام حطام فضائي متوقع بالقمر.

واستعرض القاضي خلال لقاء مباشر على "زووم" وعبر الصفحة الرسمية للمعهد على "فيسبوك" بعضا من ال المهمة عن الصاروخ وذلك على النحو التالي:

- تم إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس منذ فبراير 2015.

- كانت المهمة الأساسية من إطلاق الصاروخ، وضع مرصد المناخ الفضائي DOSCOVR mission في الفضاء.

- بعد نجاح المهمة تم وضع المرحلة الثانية من الصاروخ فى مدار الهروب من الأرض ومن وقتها والصاروخ يدور بشكل عشوائى ما بين مدار القمر والأرض تحت تأثير قوي الاقلاقات المختلفة.

- تم رصد الصاروخ أكثر من مرة وتم تصنيفه على أنه كويكب تحت اسم WE0913.

- مع مرور الوقت وتحليل البيانات من الأرصاد المأخوذة على فترات متباينة تأكد الباحثون من أنه حطام فضائي وليس كويكبا.

- في 5 يناير 2022 اقترب الصاروخ من القمر مما سهل فرصة رصده بعد ذلك.

- من خلال الحسابات المدارية للارصاد المأخوذة أعلن مشروع (projectpluto) والمهتم بعمل الحسابات المدارية للاجسام القريبة من الأرض أنه طبقا للحسابات سوف يصطدم الصاروخ بالقمر في 4 مارس 2022.

- هذا التصادم لم يكن مخططا له.

وأشار القاضي، إلى أن الأشكال المرفقة توضح مسار حسابي للجسم من يوم 1 يناير 2022 وحتى 4 مارس 2022 وكذلك المكان المتوقع لسقوطه على الوجه المظلم للقمر والذى سيكون بسرعة 9300كم /ساعة عند خط عرض 5.18 شمال وخط طول 233.55 شرقا وذلك في حوالى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش.

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