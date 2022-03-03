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هل القمر في وضع خطر من الاصطدام الفضائي؟

11:02 م الخميس 03 مارس 2022
هل القمر في وضع خطر من الاصطدام الفضائي؟

القمر

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خطورة اصطدام صاروخ فضائي بالقمر غدا الجمعة عند منتصف الليل.

وقال القاضي، في لقاء عبر تقنية "زووم" وعلى الصفحة الرسمية للمعهد "فيسبوك"، إن الصاروخ الفضائي يسير الآن في مدار عشوائي، وسيسقط على سطح القمر بسرعة 9300 كم في الساعة، وذلك عند منتصف الليل غدا الجمعة 4 مارس، منوها بأن وزن الصاروخ يبلغ 4 أطنان.

وأوضح أن اصطدام صاروخ فالكون الفضائي بالقمر، لن يكون اصطداما كاملا بل بعض أجزاء منه فقط ولا يسبب أي ضرر للبشرية على سطح الأرض ولا يشكل أي تهديد.

وأكد القاضي، أن المعهد يرصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية الخارجة عن السيطرة، منوها بأن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهي موجودة في حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.

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