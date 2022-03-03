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وزيرة الهجرة: المصريون في غرب أوكرانيا يتجهون الآن إلى حدود 4 دول

09:08 م الخميس 03 مارس 2022
وزيرة الهجرة: المصريون في غرب أوكرانيا يتجهون الآن إلى حدود 4 دول

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، تحرك جديد للمصريين في أوكرانيا إلى 3 دول على أن يعودوا إلى مصر قريبًا، متابعة: "أوكرانيا مترامية الأطراف.. وربنا يحفظ الجميع".

وأضافت الوزيرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أولادنا في المدن الغربية بأوكرانيا بيتحركوا الآن على الحدود مع بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، والمجر، ومنها إن شاء الله إلى مصر".

جاء ذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بإقامة جسر جوي بالتنسيق بين وزارة الطيران ووزارة الخارجية.

وتابعت:"أرجو من أولادنا فى المدن الشرقية، توخى الحذر وهما متجهين من مدينة خاركوف إلى مدينة كازاتشيا لوبان، ومن مدينة سومى إلى سوتجا في اتجاه روسيا.

وناشدت الوزيرة، المصريون بأوكرانيا، بموافاة وزارة الهجرة ببيانات جميع من يتوجه إلى هذه المناطق لإرسالها إلى سفارتنا في موسكو، وذلك على البريد الإلكتروني للوزارة.

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