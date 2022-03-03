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خلال تفقده المقر الجديد للوزارة.. وزير الطيران: العاصمة الإدارية مستقبل مصر

08:37 م الخميس 03 مارس 2022
خلال تفقده المقر الجديد للوزارة.. وزير الطيران: العاصمة الإدارية مستقبل مصر

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

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كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع ضمن المجمع الوزاري في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الأعمال النهائية لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة، رافقه في الزيارة الطيار منتصر منّاع، نائب وزير الطيران.

واطلع وزير الطيران خلال الجولة التفقدية على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية، وتفقد أنظمة الإنارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبنى، بالإضافة إلى منافذ دخول وخروج العاملين، تمهيدًا لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

وأشار وزير الطيران إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أهم مشروع قومي للدولة المصرية، وتتماشى مع استراتيجية الدول لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية هي مستقبل مصر الجديدة، وأحد ركائز التنمية للدولة المصريةحيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة، والتي تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأوضح وزير الطيران أن الانتقال إلى الحي الحكومي الجديد يهدف إلى خلق نظام جديد للعمل، يواكب تطورات المستقبل وبخاصة في مجال التحول الرقمي، والذي يهدف إلى دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج، في إطار استراتيجية الدول في الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.

الطيار محمد منار وزارة الطيران المدني العاصمة الإدارية

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