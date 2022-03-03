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مساء اليوم.. "الأسقفية" تستضيف افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

06:45 م الخميس 03 مارس 2022
مساء اليوم.. "الأسقفية" تستضيف افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

كاتدرائية جميع القديسين

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كتب- مينا غالي:

تستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية اليوم افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى ينظمه مجلس كنائس مصر وبالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار "أنا هو نور العالم" وذلك في تمام السادسة والنصف مساءا، حيث يستقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلي الطوائف المشاركة.

يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية و الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر منذ تأسيسه عام 2013.

كاتدرائية جميع القديسين أسبوع الصلاة مجلس كنائس مصر

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