وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها البلجيكية على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، مع زكية خطابي، وزيرة المناخ والتنمية المستدامة ببلجيكا، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، وذلك على هامش اجتماعات الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي في كينيا.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، على اهتمام مصر بموضوعات التنوع البيولوجي خاصة في ظل قيادتها لمؤتمر cop14 للتنوع البيولوجي في دورته السابقة، حيث سعت جاهدة لقيادة العمل والدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، كما تعمل مصر جاهدة لصياغة إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادل ومتوازن.

وأضافت: وقد حرص رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كرسالة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع بعد تعرض العالم لجائحة كوفيد وحاجة العالم إلى الخروج من هذه الأزمة والتعافي بشكل أفضل.

وأوضحت فؤاد أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج أفضل في مجال التغيرات المناخية من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، حيث تضع مصر على رأس أولوياتها الدفع بمخرجات عمل مؤتمر جلاسكو والعمل على الوصول إلى حيز التنفيذ، وسيكون المؤتمر فرصة لعرض كل الأراء والأجندات الخاصة بكل المشاركين.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي ستحرك الزخم مثل موضوعات التنوع البيولوجي والمناخ ومبادرة النوع ومبادرات الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر للفت الأنظار لأفريقيا والتهديدات التي تواجهها.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر التغيرات المناخية سيكون مؤتمرا شموليا يشمل كافة الأطراف المهتمة بموضوع التغيرات المناخية، حيث سيشمل كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل في مجال المناخ التي لم يحالفها الحظ للمشاركة في مؤتمر جلاسكو بسبب جائحة كوفيد خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن أن عام 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني.

كما سيتم إطلاق منصة للشباب حول التغيرات المناخية قبل انطلاق المؤتمر لمشاركة كافة المهتمين وعرض المقترحات وقصص النجاح في هذا المجال، مؤكدة على احترام مصر لاتفاق الدول المضيفة الذي أبرمته مع سكرتارية المؤتمر.

ومن جانبها أكدت وزيرة المناخ والتنمية المستدامة البلجيكية على سعادتها بالمشاركة في مؤتمر COP27 الذي ستنظمه مصر، آملة في تحقيقه لنتائج جيدة على مستوى التمويل والتنفيذ، مشيرة على اهتمام بلدها بموضوعات التغيرات المناخية وقيامها بعمل دراسات حول حوكمة المناخ لقياس ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الوقع، والتي من خلالها يضع كل وزير أهداف محددة حول ويتم قياس ما تم تحقيقه كل 6 أشهر ، مشيرة إلى أن بلجيكا لديها خطط لتقليل الانبعاثات، كما تبحث إمكانية إدراج القطاع الخاص في أنشطة العمل المناخي.