برلماني يطالب التمثيل التجاري بواشنطن بإرسال بيانات الشركات المستوردة للكيماويات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التجارة والصناعة، والخارجية، بشأن تحرك مكتب التمثيل التجاري بواشنطن لإرسال مواصفات الشركات المستوردة للكيماويات في أمريكا.

وقال "محسب"، إن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خاطب المكتب التجاري في واشنطن بموافاته ببيانات الشركات المستوردة للبلاستيك والمنتجات الزجاجية من أدوات المائدة والقوارير والامبولات الواردة من الهند والصين وتركيا للسوق الأمريكي، وذلك حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية العاملة في القطاعات المذكورة والاستفادة من التغيرات التي تطرأ على خريطة التصدير والاستيراد العالمية، كما أن هذه الخطوة كانت يجب أن يبادر بها المكتب التجاري في واشنطن.

وأضاف البرلماني، أن هذا يأتي في إطار تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية للسوق الأمريكي من خلال استغلال الميزات النسبية التي يوفرها النظام المعمم للمزايا الأمريكي، وكذا نظام الكويز، مضيفًا أن هناك 13 قطاعًا يتبع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ولديها القدرة على النفاذ للسوق الأمريكي تتضمن الفحم الحجري الطبيعي الكيماويات العضوية وغير العضوية، منتجات الأسمدة، الدهانات، المنظفات، المواد اللاصقة، خامات الأفلام، كيماويات متنوعة، منتجات لدائن البلاستيك والمطاط، الخلايا الجافة والبطاريات، المنتجات الزجاجية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصادرات المصرية في قطاع الكيماويات والأسمدة، احتلت المركز الأول في حجم الصادرات المصرية خلال العام الماضي 2021 بمعدل نمو بلغ 43 % لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020، لاسيما أن حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل الى 696 مليار دولار في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار بما يمثل 1. % من إجمالي واردات أمريكا، وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلي الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.