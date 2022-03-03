أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

شومان: التكاليف الشرعية تجعل المسلم دائم الصلة بربه

01:10 م الخميس 03 مارس 2022
شومان: التكاليف الشرعية تجعل المسلم دائم الصلة بربه

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، إن الإسلام الحنيف بنى قواعده على السماحة واليسر مصداقا لقوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وأن الله تعالى أوجد الرحمة للمسلم في كل ما فرضه عليه من فرائض شرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج.

وأضاف خلال ورشة العمل تحت عنوان"الأسس الشرعية" لطلاب دولة أفغانستان الوافدين للدراسة بالأزهر، بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، أن الحق سبحانه وتعالى أبرز فى كل شعيرة من هذه الشعائر مظاهر رحمته وربط القيام بالتكاليف أداءا وتحملا بالاستطاعة، حتى يتوافق هذا مع ظروف الإنسان التكوينية، فروح التكاليف هى الغاية والمقصد، ليظل المسلم المكلف دائم الصلة بربه.

وأكد أن إدراك وفهم القواعد الشرعية يستوجب فهما دقيقا لمقاصد الشرع الحنيف، ولا يقوم بهذا الأمر إلا العلماء العدول من أهل الاختصاص.

عباس شومان الأزهر الأسس الشرعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 توجيهات من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا