شومان: التكاليف الشرعية تجعل المسلم دائم الصلة بربه



كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، إن الإسلام الحنيف بنى قواعده على السماحة واليسر مصداقا لقوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وأن الله تعالى أوجد الرحمة للمسلم في كل ما فرضه عليه من فرائض شرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج.

وأضاف خلال ورشة العمل تحت عنوان"الأسس الشرعية" لطلاب دولة أفغانستان الوافدين للدراسة بالأزهر، بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، أن الحق سبحانه وتعالى أبرز فى كل شعيرة من هذه الشعائر مظاهر رحمته وربط القيام بالتكاليف أداءا وتحملا بالاستطاعة، حتى يتوافق هذا مع ظروف الإنسان التكوينية، فروح التكاليف هى الغاية والمقصد، ليظل المسلم المكلف دائم الصلة بربه.

وأكد أن إدراك وفهم القواعد الشرعية يستوجب فهما دقيقا لمقاصد الشرع الحنيف، ولا يقوم بهذا الأمر إلا العلماء العدول من أهل الاختصاص.