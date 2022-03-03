وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان منظومة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات الوزارتين وبحضور وفد من شركة "انفيرون ادابت" لخدمات إعادة تدوير المخلفات .

وشهد اللقاء مناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من شركة "انفيرون ادابت" للقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تقوم بها شركتى " انفيروماستر" و "ارتقاء" لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والتى تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالعاصمة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً ، حيث يجرى حالياً التفاوض مع شركة "انفيرون ادابت" لدراسة التعاقد معها.

وخلال الاجتماع استمع اللواء محمود شعراوي، والدكتورة ياسمين فؤاد، إلى عرض متكامل من وفد الشركة لمحاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها والتي تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات وتلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول يسهل استخدامه بما يحقق الاستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة مع الشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

كما عرض وفد الشركة آليات منظومة المتابعة والتي تتضمن نظام إلكتروني لتتبع السيارات العاملة في المنظومة للمخلفات وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين بالإضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة الحل الشكاوى بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذى يرضى عنه المواطن، كما تم الإشارة إلى قيام الشركة بأعمال التدريب النظري والميداني للمشاركين من الكوادر البشرية في أعمال المراقبة والمتابعة لخدمات الجمع والنظافة والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات والمنصة الإلكترونية المركزية لتتبع الـ GPS فيما يخص السيارات والمعدات المستخدمة وتوزيع المشرفين والعمال.

و أشار وفد شركة "انفيرون ادابت" إلى سابقة أعمالها مع وزارة البيئة في رفع كفاءة منظومة الرصد لإدارة المخلفات ووضع نظام رقمى لمتابعة وإدارة منظومة المخلفات بمحافظة الإسكندرية ، وأضاف الوفد إن الشركة تعتبر من الشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات منذ عدة سنوات ، وستقوم ببذل كل الجهود الممكنة لنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة.

من جانبه أشار اللواء محمود شعراوي، إلى حرص الوزارة فى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة العاملة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكتروني في ظل متابعة مستمرة بين الوزارة ووزارة البيئة والمحافظة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه بالدولة.

وأوضح "شعراوي"، أن الدولة حريصة على التقييم المستمر لمستوى أداء الشركتين فيما يخص النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية ، للمحاسبة على أي تقصير وفقًا لالتزامات الشركتين طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الالتزامات المالية من جانب الدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، بالإضافة إلى نظام تتبع السيارات لضمان التوجيه الصحيح لها.

وأضافت "فؤاد"، أنه لابد للشركة المتقدمة بالعرض أن تراعى العامل البشري في المنظومة والحرص على تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، تتضمن تدريبًا نظريًا للمستخدمين والإداريين على نظم المتابعة والرصد، بالإضافة لتنظيم تدريبات عملية ميدانية لتعريفهم بكيفية حل البلاغات المقدمة الصادرة من المشرفين والمسئولين ، مع ضرورة أن يراعى التدريب آليات المنظومة الجديدة للمخلفات بالدولة، والقانون الجديد لإدارة المخلفات الذي تم إصداره مؤخرا وما يحويه من حقوق وواجبات.

كما أكدت وزيرة البيئة، على ضرورة إهتمام الشركة بعمل تقارير تقدم فى أى وقت يتم الإحتياج إليها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عملية الاطلاع على أوضاع المنظومة فى أى وقت و لضمان تنظيم سير العمل بها.

وعقب الانتهاء من مناقشة العروض الفنية والمالية لشركة "انفيرون ادابت" استعرض اللواء محمود شعراوى والدكتورة ياسمين فؤاد مع قيادات الوزارتين آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِي أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، والمقرر الإنتهاء منها خلال عام 2022 وكذا جهود رفع تراكمات القمامة في عدد من المحافظات وتخصيص الأراضى اللازمة لبعض المشروعات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة وكافة مشروعات البنية الأساسية الخاصة على أرض المحافظات وفقاً لبرامج المنظومة والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات ، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات إعلان وزارة التنمية المحلية لإبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة فى محافظات ( مطروح - الفيوم - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - جنوب سيناء - السويس - الشرقية - البحيرة - المنوفية - دمياط ) والذي تم الإعلان عنه مطلع شهر فبراير، حيث تم الاتفاق على مد الإعلان لمدة أسبوع آخر وتقديم الطلبات إلى الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالتنمية المحلية في إطار حرص الدولة على تقديم أكبر عدد من الشركات لاختيار أفضلها والشركة صاحبة الخبرة في مجال المخلفات والتي لديها الملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات بما يحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات المنظومة الجديدة.