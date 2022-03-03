أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

01:00 م الخميس 03 مارس 2022
التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية جديدة في الأسبوع رقم 29 وهي: تحليل البيانات باستخدام برنامج ( SPSS)، وتنمية مهارات القيادات في مجال التحول إلى اللامركزية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والحد من المخاطر، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، يستفيد منها 106 متدرب من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية وهي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة ، وإعداد دراسات جدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، واللغة الإنجليزية ، واستفاد من هذه الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات.

مركز التدريب سقارة التنمية المحلية SPSS

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 توجيهات من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا