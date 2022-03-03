التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية جديدة في الأسبوع رقم 29 وهي: تحليل البيانات باستخدام برنامج ( SPSS)، وتنمية مهارات القيادات في مجال التحول إلى اللامركزية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والحد من المخاطر، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، يستفيد منها 106 متدرب من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية وهي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة ، وإعداد دراسات جدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، واللغة الإنجليزية ، واستفاد من هذه الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات.