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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان "تدريبان عابران" بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

12:52 م الخميس 03 مارس 2022
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كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ونفذت الفرقاطة المصرية (سجم أبوقير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL)، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر، والتدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.

كما قامت صائدة الألغام المصرية (نافارين) بالاشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) بالتدريب على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافة إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويا في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية) وسعيهم المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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